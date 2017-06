Wolfach Ortenau-Klinikum gestaltet neues Refugium

Flexible Möbel

Pfiffiges Detail des Interieurs sind die mobilen raumteilenden Sitzelemente – sie können auch nebeneinander angeordnet werden, sodass sie eine Reihe bilden. Mitfinanziert hat die Möblierung der Förderverein mit einer Spende in Höhe von 8000 Euro. Der Patientenaufenthaltsraum samt Bibliothek hat laut Buntru rund 15 000 Euro gekostet.

Ehemaliges Büro

"Wir haben das gern unterstützt, als wir von dem Projekt erfahren haben", teilte Dieter Löwenberg als einer der Vorstände des Vereins mit. Sowohl Kaufmann als auch Buntru sind sich einig darin, dass der Raum der schönste des Klinikums ist.

Bis vor sechs Jahren nutzte die Verwaltungsdirektorin den Raum als Büro und genoss die fantastische Aussicht auf die Stadt. Zum Tag der offenen Tür Anfang Juli (siehe Info) sollen auch die Feinarbeiten in der Kapelle, gegenüber des Aufenthaltszimmers, beendet sein. Allenfalls sie kann nach Meinung von Buntru und Kaufmann das neue Refugium an Schönheit und Atmosphäre übertreffen.

Statt der Bänke sind Stühle mit Armlehnen angeschafft worden. Es soll noch ein Altar aufgestellt werden, um den Patienten einen Ort der Stille für Gebet und Andacht bereitzustellen.

Weitere Informationen: Anlässlich des 100. Jubiläumsjahrs veranstaltet das Ortenau-Klinikum am am Sonntag, 9. Juli, einen "Tag der offenen Tür". Von 11 bis 16 Uhr erwartet die Besucher dabei die "Medizin zum Anfassen". Fachkliniken stellen sich vor und es wird Vorträge zu Gesundheitsthemen geben. Am Freitag, 30. Juni, lädt die Klinik dann zum Festakt mit Landrat Frank Scherer, Mitarbeitern und Gästen ein.