Wolfach Nur die 100 Prozent überraschen

Gleicher Wirtschaftsraum

Warum der Zusammenschluss mit der Triberg? Das begründete der Vorstandssprecher unter anderem mit der Verwurzelung beider Banken im gleichen Wirtschaftsraum und der intensiven Wettbewerbssituationen "mit starken Sparkassen", so Heinzmann. "Wir wollen langfristig unsere Marktchancen sichern." Beide Banken seien betriebswirtschaftlich gesund und hätten eine ähnliche geschäftspolitische Ausrichtung.

Es zähle aber auch das Miteinander beider Institute: "Zwischen den Mitarbeitern gibt es bereits Verbindungen und man merkt einfach, dass es menschlich passt", sagt Heinzmann zuversichtlich. "Wir möchten kein Anhängsel von großen Banken werden, sondern nach wie vor die Entscheidungen hier in der Region treffen."

Fusion auf Augenhöhe

Bei der Verschmelzung beider Geldinstitute zum 1. Januar 2017 startet die Volksbank Mittlerer Schwarzwald mit einem Geschäftsvolumen von rund 1,1 Milliarden Euro. Die Volksbank Kinzigtal wird die übernehmende Genossenschaft sein, und der juristische Sitz laut Heinzmann aus steuerlichen Gründen in Wolfach liegen. "Wir sehen uns aber als zwei gleichberechtigte starke Partner auf Augenhöhe", sagt der Vorstandssprecher. Die Hauptstellen der neu-fusionierten Bank seien in Wolfach und Triberg. Insgesamt gebe es 16 Filialen. Die Verträge aller Mitarbeiter sollen eins-zu-eins übernommen werden.

Den Vorstand bilden Martin Heinzmann und Oliver Broghammer von der Volksbank Kinzigtal gemeinsam mit den Triberger Kollegen Rainer Engel und Manfred Kuner (Vorstandsvorsitzender) den Vorstand. Die zehn Aufsichtsräte im Kinzigtal werden mit neun Räten aus Triberg zusammenarbeiten. "Langfristig wird sich das Gremium aber in den kommenden sechs bis acht Jahren auf 15 Personen reduzieren", sagte Aufsichtsratsvorsitzender Bonath. Die bestehenden Wahlausschüsse wurden ebenso bestätigt.

Verschmelzung bedeutet auch Abschmelzung: Vorstandssprecher Heinzmann ist am Tag nach der Abstimmung "freudig überrascht" über die hundertprozentige Entscheidung für die Fusion, sagte er auf Anfrage des Schwabo. "Das bestätigt unsere Arbeit", sagt Heinzmann. Sicherlich werde es in diesem Jahr noch zu Abschmelzungen kommen. Das zeige sich bereits an geänderten Öffnungszeiten. "Auf Grund der Digitalisierung werden weniger Mitarbeiter nötig", schätzt Heinzmann. Es würden beispielsweise nur wenige Kunden für eine Überweisung in die Filiale gehen, sondern das Online-Banking nutzen.