Wolfach Norovirus-Fälle steigen stark an

"Diese ist wahrscheinlich resistenter gegenüber Umwelteinflüssen und außerdem hochinfektiös."

Betroffene stecken sich durch Schmier- oder Tröpfcheninfektion an. Das Virus haftet zum Beispiel auf Gegenständen wie Türklinken, Lichtschaltern oder Telefonhörern. Über die Hände können sie in den Mund gelangen und zu einer Infektion führen. Die Viren werden durch Erbrechen oder Stuhl wieder ausgeschieden. Beim Erbrechen können Viren auch in die Luft gelangen und so übertragen werden.

Liegt eine Erkrankung vor, müssen spezielle Reinigungsmittel verwendet werden und beim Putzen sollte ein Mundschutz getragen werden. Nach einer Ansteckung zeigen sich Symptome nach sechs bis 48 Stunden.

Die Symptome sind neben Erbrechen und Durchfall auch Bauchkrämpfe, Kopf-, Glieder- und Muskelschmerzen, Fieber und Kreislaufschwäche. Es kommt zu einem starken Krankheitsgefühl. Die Betroffenen sind extrem beeinträchtigt. Der Flüssigkeitsverlust ist sehr hoch und speziell bei Kindern und älteren Menschen oft nicht durch Trinken auszugleichen. Die Beschwerden klingen meistens nach ein bis zwei Tagen ab. Die Erreger werden noch 48 Stunden danach in großer Menge ausgeschieden. In Ausnahmefällen können die Viren auch zwei Wochen oder länger ausgeschieden werden.

Besonders problematisch ist das Norovirus durch die extreme Ansteckungsgefahr für Gemeinschaftseinrichtungen, wie zum Beispiel Seniorenheime, Krankenhäuser und Schulen. "Diese Einrichtungen haben speziell ausgearbeitete Hygienepläne vorliegen. Es gibt auch immer wieder Schulungen", sagt Wolf.

Diese Problematik und den Anstieg der Fälle bestätigt auch Kornelia Buntru, Verwaltungsdirektorin des Ortenau-Klinikums Wolfach: "Im Januar hatten wir so viele Patienten mit Norovirus und Influenza wie noch nie. Da wir diese in Einzelzimmern isolieren müssen und diese nach der Entlassung grundgereinigt werden müssen, hatten wir einen enormen Aufwand."

Um sich vor Ansteckung zu schützen, empfiehlt Dr. Andreas Christian Schröder, Oberarzt, Zentrales Hygienemanagement Ortenau-Klinikum, Folgendes: "Vermehrt Hände zu waschen ist in Zeiten der Noro-Wellen eine wesentliche Maßnahme. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass Seife etwas Zeit braucht, um ihre Wirkung zu entfalten. 30 Sekunden einseifen ist spürbar wirkungsvoller, als sie sofort wieder abzuspülen. Nur wer in direktem Kontakt zu erkrankten Menschen steht, sollte zu Desinfektionsmitteln greifen. Bei großen Menschenmengen in engen Räumen kann es natürlich zu Ansteckungen kommen."

Immungeschwächte sind besonders gefährdet

Er erklärt weiter: "Besonders gefährdet ist, wer nicht in der Lage ist, sich selber zu schützen. Kinder sind hier an erster Stelle zu nennen. Auch wer erkrankte Menschen pflegt, setzt sich der Gefahr aus, auch wenn er alle Regeln der Hygiene einhält. Gefährlich kann es besonders für Menschen werden, deren Immunsystem durch andere Krankheiten geschwächt ist, sodass sie kaum in der Lage sind, diese zusätzliche Belastung auszugleichen."

Impfungen oder Antibiotika helfen gegen Noro-Viren nicht. Für Menschen, die beruflich mit Lebensmitteln zu tun haben, gelten außerdem bestimmte Regelungen. Meistens dürfen sie bei einer Erkrankung nicht arbeiten.

Tipps zum Vorbeugen:

Immer wieder die Hände gründlich waschen, möglichst 30 Sekunden einseifen

Kontakt mit Erkrankten meiden

Bei der Pflege eines Erkrankten zum eigenen Schutz:

ausschließlich eigene Hygieneartikel und Handtücher verwenden

Flächen in der Umgebung eines Erkrankten regelmäßig mit Einmaltüchern reinigen und diese hinterher im Hausmüll entsorgen

Das Verwenden von Einmal-Handschuhen kann den Schutz erhöhen

Bei akuter Erkrankung:

Schonen und Kontakt zu anderen einschränken

Viel trinken

Elektrolyt-Ersatzlösungen aus der Apotheke können den Genesungsprozess unterstützen

Bis zu zwei Wochen nach der Genesung möglichst nur die eigene Toilette benutzen

Gründliche Hygiene (Händewaschen)

Keine Speisen für Andere zubereiten

Kleinkinder, Senioren, Schwangere und geschwächte Personen sollten sich in ärztliche Behandlung begeben.