Wolfach "Noch viele Klippen zu umschiffen"

50 000 Euro geerbt

In seinem Tätigkeitsbericht blickte Harter auf die Aktivitäten des Vereins zurück, wie das wöchentliche Gedächtnistraining für das betreute Wohnen. Der Jahresabschluss mit einem Überschuss von rund 138 000 Euro wurde von der Treuhandanstalt des Diakonischen Werks geprüft und das Testat uneingeschränkt erteilt. Größter Einnahme-Posten war eine Erbschaft von rund 50 000 Euro.

Nach Durchführung der Regularien dankten Harter und Kübel den Verwaltungsräten für die geleistete ehrenamtliche Arbeit in sechs Jahren Amtszeit.

Neuer im Gremium

Bei den turnusgemäßen Wahlen wurden en bloc per Handzeichen Herbert Bruder, Stefan Burger, Raphaela Jehle, Herbert Kübel, Bärbel Schmider und Pfarrer Stefan Voss in ihren Ämtern bestätigt. Neu in das Gremium gewählt wurde der Oberwolfacher Sebastian Steiner. Nicht mehr kandiert haben Jürgen Bärmann und Georg Kammerlander, die mit Worten des Dankes verabschiedet wurden. Auch Ehrungen gab es an dem Abend (wir werden noch berichten).

Gut ausgelastet

Analog zur Prüfung des Vereins erfolgte die Inspektion der Johannes Brenz Altenpflege durch die Treuhandanstalt. Das Testat wurde auch hier uneingeschränkt erteilt. "Zum ersten Mal haben wir beim Umsatz die vier Millionen Marke geknackt", freute sich Harter. Im zehnten Geschäftsjahr weise die gGmbH eine Bilanzsumme von über einer Million Euro aus.

Der Grund für das erfreuliche Ergebnis sei die im Januar angelaufene Tagespflege im Alten Spital. Die Auslastung liegt laut Harter bei 71 Prozent, seit November 2016 sei die Einrichtung voll belegt. "Die dortige Entwicklung zeigt, dass die richtige Entscheidung getroffen wurde und Bedarf in Wolfach ist", stellte der Geschäftsführer fest.

Einweihungsfest

Zu den zahlreichen Aktivitäten des vergangenen Jahrs habe unter anderem der Aufbau der Tagespflege gehört. Demnächst ist die Fertigstellung des Pavillons vor dem Alten Spital anvisiert – am 22. Juni ist ein Einweihungsfest geplant.

Die Umstellung von Pflegestufen auf Pflegegrade brachte laut Harter eine Anpassung der Pflegesätze ab Mai diesen Jahres mit sich. In den Startlöchern steht die Inbetriebnahme eines Elektrofahrzeugs für den ambulanten Dienst. In diesem Ressort ist laut Harter der Umsatz gleichbleibend und auch die Auslastung des Heims sei stabil.

Weitere Informationen: Das Pflegeheim St. Luitgard bietet 32 Dauerpflegeplätze an. Das im Jahr 1970 erbaute Haus ist in eine idyllische Landschaft eingebettet. Aufgrund der Landesheimbauverordnung muss es aber komplett modernisiert werden. Die Gemeinderäte haben daher für das Ausschreibungsverfahren votiert, um einen externen Bauherrn und Betreiber zu finden. Bisher führt es die Gemeinde in Eigenregie