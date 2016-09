Wolfach Noch einige Ausbildungsplätze frei

Wolfach. Ein Ausbildungsplatz zum Krankenpfleger, zum Holzbearbeitungstechniker, Koch, Fachverkäufer in der Fleischerei, Verkäufer – die Jobbörse der Bundesagentur für Arbeit listet noch einige Stellen auf, mit denen Bewerber sofort in dem aktuell startenden Ausbildungsjahr eine Lehre aufnehmen könnten.

Eine einzelne Auswertung der offenen Ausbildungsstellen für die Stadt Wolfach ist der Agentur für Arbeit in Offenburg zwar nicht möglich, jedoch kann die Geschäftsführerin der Offenburger Behörde, Elisabeth Giesen, zur Situation für die Geschäftsstelle Hausach im Vergleich zur gesamten Ortenau folgendes sagen: "Nur wenige Bewerber im Kinzigtal haben noch keine Berufsausbildungsstelle gefunden. Diese Bewerber haben durchschnittlich die Auswahl unter 4,2 Ausbildungsstellen. Dies ist im Vergleich zur gesamten Ortenau eine deutlich größere Auswahl."

Für den Agenturbezirk Offenburg liegt laut Geschäftsführerin Giesen das Verhältnis bei 3,27 Berufsausbildungsstellen je unversorgtem Bewerber. Besonders gute Chancen bieten sich für die Bewerber in Hausach und Umgebung, die noch eine Ausbildung in der Produktion und Fertigung suchen. Diesen 14 Bewerbern stehen noch 77 offene Ausbildungsstellen gegenüber. Giesen betont: "Das entspricht einem Verhältnis von 5,5 Stellen je Bewerber – in der Ortenau sind es 3,53 in diesem Bereich." Doch auch im Bereich Bau, Architektur, Vermessung gibt es noch 30 Ausbildungsplätze in der Raumschaft, 37 offene Stellen sind es im Dienstleistungsbereich, Handel, Vertrieb und Tourismus und elf im Bereich Gesundheit, Soziales, Erziehung.