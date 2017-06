Wolfach Neues Biker-Gedeck: Torte und Bier

"Danke, dass ich dabei sein durfte, es war eine tolle Erfahrung für mich", schwärmte der Schwarzwaldbotschafter begeistert. Stellenweise war er dicht umlagert von Autogrammjägern und es wurde viel gelacht und gescherzt. Die Teilnahme am Biker-Weekend habe ihm ausgesprochen Spaß gemacht, meinte Hansy Vogt auf Nachfrage des Schwabo. Größter Pluspunkt sei für ihn, dass die Touren in erster Linie auf Genuss ausgerichtet sind.

Tourist-Info Leiter und Biker Gerhard Maier gab anschließend den Abend frei zum "Freundschaften pflegen, kennenlernen oder einfach schwätze". Sein besonderer Dank galt den "Alden Rungunkeln" der Freien Narrenzunft, die vor und im "Kreuz" gemeinsam mit dem "Krone-Team" bewirteten. Das Gasthaus war eigens für die Veranstaltung geöffnet worden.

Hansy Vogt, geboren 1967, ist Fernsehmoderator, Unterhalter und Sänger. Vogt schloss eine Bäcker- und Konditorlehre ab, begann 1987 aber in der Unterhaltungsbranche zu arbeiten. Nachdem er mit der Band "Feldberger" erfolgreich gewesen war, wurde er 1994 SWR-Moderator. 1998 entwickelte er die Komikfigur Frau Wäber, die regelmäßig in TV-Sendungen zu sehen ist. Vogt arbeitet als Bühnencoach, Eventberater und hält Moderatorenseminare. Er lebt in Ettenheim und wurde 2008 zum offiziellen "Botschafter des Schwarzwalds" ernannt.