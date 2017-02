Wolfach Neuer Freisitz neben "Löwengruppe"

Nach Erstellung einer Kostenberechnung wurden die Mittel im Haushalt 2016 eingestellt. Die erste Fluchttür in der "Fröschlegruppe" wurde noch 2015 im Zuge der Behebung eines Wasserschadens eingesetzt.

In der "Löwengruppe" nebenan wurde statt einer Fluchttreppe ein Fluchtbalkon errichtet, der auch als weitere Aufenthaltsfläche im Außenbereich genutzt werden kann.

Die Architekten griffen dabei die Idee eines Stegs von Vetterer auf und entwickelten sie weiter. "Der Balkon ist ein großer Gewinn für die Einrichtung", stellte der Bürgermeister fest, denn früher hätte eine Treppe in den darunter liegenden Fahrzeughof geführt und zudem den kleineren Kindern im Ernstfall eventuell Schwierigkeiten bereitet.

Jetzt können die Kleinen bei schönem Wetter beispielsweise auch mal draußen frühstücken, meinte Kindergartenleiterin Andrea Kraus.

Außerdem sei ein weiterer Vorteil, dass der Balkon an heißen Tagen dem Areal darunter Schatten spende ohne Räume zu verdunkeln. In den beiden Gruppenräumen der "Mäusle" und "Fischle" im Untergeschoss führen die Fluchttüren direkt in den Hof. Für deren Einbau wurde die Fassade und der Estrich aufgebrochen sowie Heizungsleitungen verlegt.

Nach der Montage wurden Estrich und Bodenbelag angeglichen. Hier ist Kraus dankbar für die gleich mit integrierten Schmutzfangmatten an den Türen. Auch die vormals in ganzer Front durchgehenden Jalousien sind nun an den einzelnen Fenstern sowohl manuell als auch elektrisch zu bedienen.

Die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs haben laut Vetterer die Fundamente des Balkons, die Belagsarbeiten im Hof sowie Anpassungs- und Malerarbeiten ausgeführt. Ein Teil der Bauarbeiten konnte in den Sommerferien durchgeführt werden, doch deren Großteil wurde während des laufenden Kindergartenbetriebs umgesetzt.

Rechtlich wasserfest

In dem Zusammenhang galt der besondere Dank des Bürgermeisters den Erzieherinnen und Kindern für das Verständnis und die Kooperation. Ebenso bedankte sich Geppert bei den Firmen, den Bauhofmitarbeitern und Architekten für die gelungene Ausführung. "Das Ergebnis ist gut und wir als Träger sind auf der rechtlich sicheren Seite", resümierte Geppert zufrieden. Weitere Erneuerungen werden laut dem Bürgermeister Schritt für Schritt angegangen. So ist die Ausschreibung und Vergabe der Küche für das erste Halbjahr 2017 geplant.