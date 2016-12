Wolfach Neue Blickfänge im Garten und Spital

Die Tagespflege wurde mit 310 405 Euro aus dem Innovationsprogramm Pflege 2013 vom Sozialministerium des Landes Baden-Württemberg bezuschusst. Insgesamt kostete die Sanierung und der Einzug aber 800 000 Euro, wovon den Rest der Betreiber selbst beisteuerte.

Dritter Bus ist notwendig

Morgens zwischen acht und 9.30 Uhr werden die Tagesnutzer mit einem Bus ins Spital gebracht. Laut Harter sei dies eine "logistische Herausforderung", da der bis zu 40 Mann und Frau starke Gästestamm bis nach Bad Rippoldsau-Schapbach und Gutach reiche. Eigentlich wollte Harter nur einen Bus anschaffen, nun sind zwei im Einsatz und ein dritter wird demnächst die Fahrtzeiten optimieren.

Nach dem täglichen Frühstück im Spital lesen die Tagespflegenutzer sich in einer Runde gegenseitig aus der Zeitung vor. Anschließend, so Lehmann, gebe es ein Ritual, das Kalenderblatt gemeinsam zu erneuern. Zudem können die Patienten dort backen, heimwerken und in einem Stuhlkreis gymnastische Übungen ausprobieren.

Jetzt kann also auch der Außenbereich vor dem Alten Spital genutzt werden. Obstbäume sind schon gepflanzt und eine Mitarbeiterin mit einem "grünem Daumen" wird sich im Frühjahr um die Hochbeete kümmern. Im Pavillion will Harter noch eine Toilette einrichten und dahinter soll es auf dem Parkplatz eine Ladestation für Elektroautos geben. Auch einen Sicht- und Windschutz will er auf der überdachten Terrasse demnächst anbauen. Die Strandkörbe für den Sommer stehen schon bereit – und Grillfeste wären möglich.