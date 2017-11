Wolfach Musikunterricht wird ab 2018 teurer

Gleichzeitig werden auch die Ausbilderhonorare für die Institution mehr kosten. Externe Musiklehrer mit Diplom, wie Sabrina Michelfeit, verdienen dann 86 Euro für eine 45-Minuten-Einheit und 58 Euro für eine halbe Stunde. Michelfeit war gleichzeitig auch der Grund, warum in dieser Sparte erhöht wurde. Polus zufolge habe die Leiterin der Jugendkapelle Schramberg, die auch schon für die in Oberndorf gearbeitet habe und in der Musikschule Schramberg arbeitete, einen höheren Anspruch. Sieben von insgesamt 47 Schülern betreut die Saxophon- und Klarinettenlehrerin derzeit in Wolfach.