Lehrer und Schüler der Musikschule inklusive Freunde haben gestern im Engelschulhaus emsig für den Umzug in das neue Domizil im Alten Bahnhof gearbeitet. Perkussionsinstrumente, Xylofone und Notenständer wurden sorgfältig in Kartons verpackt – die drei Klaviere transportiert heute eine fachlich versierte Spedition. "Wir haben zum Glück schon im Vorhinein viel ausgemistet", meint Kathrin Krichel, Zweigstellenleiterin der Musikschule in Hausach und Wolfach. Zu tun blieb trotzdem viel. Hier und da tauchten immer wieder interessante Zeitdokumente auf, wie ein altes Hinweisschild. Lehrer wie Schüler freuen sich schon sehr auf den ersten Unterricht und sind gespannt, wie alles in den neuen Räumen funktioniert. "Es wurde ja unter akustischen Gesichtspunkten saniert", stellt Kathrin Krichel fest und ein Unterschied werde daher definitiv zu hören sein. Der Vorgeschmack bei der Stadtkapellenprobe vor Weihnachten sei vielversprechend gewesen. Bevor am Montag der Unterricht beginnt, wird feierlich bei einem Sektempfang angestoßen und die Lehrkräfte werden vorgestellt. Foto: Jehle