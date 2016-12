Wolfach Musik zwischen Orient und Steppe

Wolfach (red/ms). Der Klausenbauernhof lädt am heutigen Freitag zu einem musikalischen Abend mit "Sedaa" ein. Die in ihrer mongolischen Heimat ausgebildeten Meistersänger Nasaa Nasanjargal, Naraa Naranbaatar, der virtuose Hackbrettspieler Ganzorig Davaakhuu sowie der iranische Multiinstrumentalist Omid Bahadori werden ab 20.30 Uhr in eine wahrhaft exotische Welt zwischen Orient und mongolischer Steppe entführen, heißt es in einer Pressemitteilung.