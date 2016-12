Wolfach Musical-Melodien über die Liebe

Der Projektchor, die "große" Kurrende, hatte sich thematisch ganz dem Thema "Liebe" zugewandt und präsentierte oscarprämierte Musical-Melodien aus dem König der Löwen ("Kann es wirklich Liebe sein"), der Schönen und dem Biest ("Märchen schreibt die Zeit"), Cats ("Erinnerung") und dem Bette-Midler-Film "The Rose".

Bei Rose kam der Chorgesang der knapp zwei Dutzend Sängerinnen und Sänger schon fast einem Kirchenlied gleich. Thomas Scheiflinger dirigierte wunderbar lautmalerisch alles über die zwei Seiten der Liebe.

Das "Farbenspiel des Winds" aus dem Musical Pocahontas kam einer Liebeserklärung an das gemeinschaftliche Singen gleich. Ein Potpourri aus der Operette "Schwarzwaldmädel" rundete den gelungenen Auftritt ab. Dann gab Scheiflinger ein furioses Solo: Diesmal nicht am Dirigentenpult, sondern am Mikro. Danach nutzte der sympathische Tiroler Kapellmeister die Gelegenheit, sich von seinem Chor und dem Publikum zu verabschieden. Die Sprachbarriere zwischen Österreich und Baden sei für ihn in den drei Jahren vorhanden, aber überwindbar gewesen. Mit zwei weihnachtlichen Liedern der "Zillertaler Schürzenjäger" klang der dritte Advent mit dem Wunsch nach Frieden aus.