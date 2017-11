Wolfach "Museum im Schloss" gibt Gas

Der Auftakt für die sechsteilige Veranstaltungsreihe ist am Mittwoch, 4. April, mit einer Schwarzwaldkrimi-Autorenlesung. "Es soll eine bunte Mischung werden", so Oberfell über die Reihe. Ob im Hof oder in der Kinziganlage, die Veranstaltungen können an wechselnden Orten stattfinden. Auch Konzerte sind geplant, zum Beispiel mit Jazzmusikern und den regionalen Newcomern wie Dominik Faitsch. Die Veranstaltung wird auf Spendenbasis funktionieren; der Eintritt ist frei.

Ein weiterer Höhepunkt 2018 ist die Ausstellung zum VW-Veteranentreffen. Wenn vom 14. bis 17. Juni Wolfach zum Schauplatz der Fans des Uraltkäfers und der Bullys T1 wird, stellen Jugendliche der Realschule Wolfach dazu passende Bilder und Skulpturen im Museum aus. Die Vernissage findet am Freitag, 4. Mai, statt. Die Idee sei Oberfell im Gespräch mit einer befreundeten Lehrerin gekommen.

Das Veranstaltungsjahr 2018 wird aber zunächst einmal mit einer schauspielerischen Lesung eröffnet: Michaela Neuberger widmet sich am Freitag, 5. Januar, dem Thema Sagen. Die Dame gibt bereits in Oberharmersbach originelle Stadtführungen.

Das Wolfacher Museum im Schloss, Hauptstraße 40, öffnet zum Advent, ab 3. Dezember, wieder. Dann ist die Einrichtung immer sonntags bis 7. Januar von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt drei Euro pro Person; ermäßigt und mit Gästekarte zwei Euro. Kinder können das Museum im Schloss kostenlos besuchen.