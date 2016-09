Wolfach Mountainbiker messen sich bei Rennen

Am morgigen Samstag, 1. Oktober, beginnt das Event um 16 Uhr mit dem Training der "4-cross"-Fahrer. Danach startet ein Pumprace. Das Rennen wird im Zeitfahrmodus ausgetragen: Hier könnelaut der Veranstalter von Alt bis Jung und vom Anfänger bis zum Profi jeder mitfahren. Gegen 22 Uhr ist das Pumpenhäusle für die Festgemeinde geöffnet. Am Sonntag, 2. Oktober, beginnt das Training der "4-cross"-Fahrer um 9.30 Uhr. Die Qualifikationsläufe starten um 13.30 Uhr. Im Anschluss finden die Finalläufe der einzelnen Altersklassen statt. Auch in diesem Jahr würden laut der Pressemitteilung in fast jeder Kategorie Fahrer vom Bike-Park Wolfach zum Favoritenkreis gehören. In der U 11 ist es Fabio Santos; in der Klasse U 13 Kevin Kern, Joschua Lehmann, Leonard Hermes und Noel Harter. In der Mastersklasse tritt Andre Kern und in der Hobbyklasse Simon Gaiser an. Robin Bregger und Alexander Letang werden versuchen, sich in ihrem ersten Elitejahr in ihrer Klasse gegen die WM-Teilnehmer aus Deutschland und der Schweiz zu behaupten.

Nach dem Rennen finden die Siegerehrungen und die Party zum Saisonende auf dem Gelände statt. Der Eintritt ist frei, für Verpflegung ist gesorgt.