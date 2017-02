Wolfach "Möchten jetzt wieder loslegen"

Jetzt möchte der Verein die Anschaffung eines Patientenlifters mitfinanzieren. Laut Pflegedirektor Marco Porta sei dieses Gerät für Krankenpfleger "eine riesengroße Hilfe". Die Kosten für den Lifter liegen etwa zwischen 4000 und 5000 Euro. Noch steht nicht fest, wie hoch der Betrag wird, den der Förderverein hinzusteuern möchte, berichtet Kassierer Rauber auf Nachfrage des Schwabo.

Der Förderverein unterstützt das Klinikum bei der Gestaltung eines neuen Aufenthaltsraums für Patienten mit 8000 Euro. Für diesen Betrag wurden Möbel angeschafft. Laut Verwaltungsdirektorin Kornelia Buntru ist der Raum dafür gedacht, dass sich Patienten dort zurückziehen können. Am 8. März findet dort erstmals eine Lesung statt.

Bezüglich der Sanierung des Klinikums berichtete Buntru, dass die Arbeiten "zu 99 Prozent fertig sind". Die internen Umzüge seien bereits erfolgt. Am Freitag, 30. Juni, feiert das Krankenhaus sein 100-jähriges Jubiläum mit einem Festakt. Die Öffentlichkeit kann sich das Krankenhaus beim Tag der offenen Tür am Sonntag, 9. Juli, anschauen. Die Verwaltungsdirektorin lud den Förderverein dazu ein, sich an diesem Tag auch mit einem Info-Stand zu beteiligen.

Chefarzt Bruno Maria Kaufmann informierte den Verein, dass das Klinikum ambulant und stationär noch nie so viele Patienten gehabt. Buntru ergänzte, dass von den derzeit in Wolfach behandelten stationären Patienten zwei Drittel aus dem Ortenaukreis und ein Drittel von außerhalb stammten.

Der Vorstand des Fördervereins um Dufner als Vorsitzenden, Gustl Geiger als zweiten und Dieter Löwenberg als dritten Vorsitzenden wurde einstimmig wiedergewählt. Schriftführer ist Gottfried Moser, Kassierer Rauber.

Zum Vorstand gehören als Beisitzer die Bürgermeister Bernhard Waidele, Manfred Wöhrle und Siegfried Eckert, Chefarzt Kaufmann sowie die Bundestagsabgeordnete Kordula Kovac. Kassenprüfer sind Manfred Reisl und Peter Ludwig.