Wolfach Mit "Willi"-Bus und viel Musik

Ein Novum ist auch der Bus der Landesgartenschau (LGS). "Willi" tourt derzeit durch die elf attraktivsten Städte in der Region und macht in der Hauptstraße Halt. Dort verkaufen die "Willi"-Mitarbeiter Dauerkarten für die LGS 2018, die in Lahr stattfindet. Neben Floristik und Frisuren wird es dort ein musikalisches Angebot geben: Helmut Dold, das Lahrer Akustik-Pop-Trio Quite A Few und "Melissa & Adrian" treten auf. Witziges Hintergrunddetail: Eigentlich wollte der Gewerbeverein "Quite A Few" engagieren. Sie waren aber schon ausgebucht – durch die LGS. So kommt die Band doch zum verkaufsoffenen Sonntag nach Wolfach.