Wolfach Mit viel Schabernack und "allernettester Toilette"

Unter dem Motto "Tiere, Bäume, Pilze, Geister, Feen, Moos in unsrem Wald, da ist was los" tummelten sich allerliebste Häschen, Mäuse und andere Waldbewohner aus dem städtischen Kindergarten in den Straßen.

Die "Steppkes" des Kindergartens St. Laurentius hatten sich des Themas "Bauernhof" angenommen: Niedliche Kühe gingen Hand in Hand mit putzigen Hühnern und sogar einige frühe Marienkäfer waren zu sehen. Die "großen" Grundschüler flanierten als "Stars und Sternchen" über den roten Teppich und eine Klasse trieb mit ihrer "Gruselstunde" ihr Unwesen. "Tierisch cool" vereinten die Viertklässler pinkfarbene Bärenkostüme mit E-Gitarren.

"De Bahnhof isch fertig, die Stadt hoch erfreut – die Musik kann probe, nur de Weg isch zu weit!" war auf einer Tafel zu lesen. Deshalb wurde eigens ein Musiker-VIP-Shuttle eingerichtet – und eine spezielle Bierleitung verlegt.

Dem zum Fasnets-Dauerbrenner avancierten Achteck-Kiosk machten die Rathausmitarbeiter eine Ende. Unter dem Stichwort "Die Quadratur des Oktagons" wurden die Pläne erneut laut Aufschrift "umgeschmissen, jetzt kann man halt nur im Viereck pissen".

Die Verwaltungsleute führten die neu entworfene mobile, "allernetteste Toilette" mit sich, die sie zum großen Vergnügen der Zuschauer immer wieder aufbauten.

Einige "Kirnbacher Volltrottel" nahmen sich mit Mistkarre und derber Kluft selbst auf die Schippe und verteilten Kartoffeln an das Publikum. Allerdings drohten sie an, nächstes Jahr nach "Huuse" (Hausach) zum Schnurren zu gehen, denn die in Wolfach sei "zum Gruuße" (Grausen) gewesen.

Rungunkeln und Langenbacher Tiere rundeten mit viel Schabernack den tollen Umzug ab, nach dem in den Straßen und Gasthäusern närrisches Treiben herrschte.