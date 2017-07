Wolfach Mit bibliophiler Kostbarkeit

Schon früh füllte sich der Schlosshof, um an dem Gottesdienst teilzunehmen, den der Wolfacher Pfarrer Stefan Voß abhielt. In seiner Predigt stellte Voß drei Thesen auf, deren erste lautete: Die Kirche ist immer auf dem Weg und es kann kein Ausruhen geben, auf dem, was früher einmal gut gewesen ist. Exemplarisch dafür nannte Voß den Umgang mit der Schöpfung, der auch eine geistige Dimension habe. "Es geht nicht nur darum, selbst gut zu leben," so der Pfarrer und betonte, dass die Welt in der wir leben, uns nicht gehöre und einen sorgsamen Umgang erfordere.

Frei sein oder fühlen

Weiterhin thematisierte der Pfarrer den Unterschied zwischen sich "frei fühlen" und "frei sein" sowie den Begriff der Menschenwürde. Ab Mittag gab es zu jeder vollen Stunde einen geistlichen Impuls der Pfarrer von den mitwirkenden Kirchengemeinden.

Das ökumenische Miteinander funktioniere heute, stellte der Gutacher Pfarrer Mirko Diepen fest. Es seien viele Schritte der Versöhnung getan worden. "Das Evangelium ist als Gemeinschaft zu erleben, denn sonst bleiben nur Worte", so Diepen.

Das sehr gelungene Sommerfest beeindruckte auch mit den musikalischen Beiträgen des Posaunenchors Schiltach/Hornberg unter der Leitung von Anna Myasoedova und des Ensembles "AchtGesang" unter der Leitung von Kathrin Krichel sowie der jungen Hornberger Kirchenband "Lobpreis".

Straße voller Spiele

Auch an die Kinder hatten die Veranstalter gedacht. Mitarbeiter der einzelnen Kirchengemeinden hatten eine Spielstraße, die das Leben Luthers nachzeichnete und ein Monopoly aufgebaut. Einige Besucher blieben weit länger als geplant, weil sie die einzelnen Redner hören wollten, andere kamen gezielt am Nachmittag zu den Taizé-Gebeten in der Schlosskapelle.

Weitere Informationen: Die Redner des Sommerfests waren: Gutach: Pfarrer Mirko Diepen; Haslach: Pfarrer Christian Meyer; Hausach: Pfarrerin Imke Diepen; Hornberg: Pfarrer Thomas Krenz, Kirnbach/Schiltach/Wolfach: Pfarrer Stefan Voß und Dekan Frank Wellhöner vom Evangelischen Kirchenbezirk Ortenau.