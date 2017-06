Wolfach Mit 61 Jahren Führerschein gemacht

Seitdem hat der pensionierte Bauingenieur schon zahlreiche Touren mit dem 280 Kilo schweren Gefährt, Jahrgang 2003, unternommen. Die Reisemaschine verfügt am Heck über zwei Koffer und ein Topcase. Zuvor übte er mit einer alten Maschine namens "California". Angst vor Stürzen hat er nicht und auch seine Frau hat nichts gegen sein aufregendes Hobby.

Titze mag die Natur und war früher oft mit Segelbooten und Yachten unterwegs. Daher fasziniert ihn auch das Motorradfahren: Da bewegt er sich auch im Freien und ist nicht so eingesperrt wie in einem Auto.

Der Eindruck seiner flotten Maschine trügt: Der Kreuzauer hält sich bei seinen Routen gern an die Geschwindigkeitsgrenzen. Dann hat er genügend Zeit, um die Landschaft beim Rasen nicht aus den Augen zu verlieren. Er ist eben ein unabhängiger Typ, der gern seinem eigenen Tempo folgt.

Titze mag aber auch Geselligkeit. So fand er in Nideggen, auch in der Eifel nahe seinem Heimatort, eine Gruppe. "Wir sind Gleichgesinnte, keine Rocker", erzählt er. Das gefalle ihm auch so gut an der 6. Biker’s Week und dem 21. Schwarzwald Biker-Weekend. Es seien keine Rocker, Randalierer und Querulanten vor Ort, sondern einfach nur Leute, die der Spaß am Motorradsport verbindet.

Mit dieser Gruppe gelangte Titze dann auch zum Biker-Weekend nach Wolfach. Seither ist er jedes Jahr wieder gern zurückgekommen und nächtigt im Gasthaus Hecht, wo seine Maschine in der Garage Platz hat. Das Ambiente im "Hecht" wäre "gemütlich und familiär" und es sei "nicht so groß", schwärmt Titze.

Schwierig war es für den damals 61-Jährigen nicht, das Motorradfahren zu erlernen. Er ist früher schon gern Schlittschuh gefahren und sportlich unterwegs gewesen.

Aufgeschlossen kommt er gern mit den anderen Teilnehmern ins Gespräch. Er mag es, dass sich alle in der Szene auf Anhieb duzen. Beispielsweise erzählt er dem Pärchen auf den Bierbänken im Schlosshof einen Witz über Willy Brandt, den Ex-SPD-Bundeskanzler: "Diesem sei einmal seine Badehose abhanden gekommen. So schlang er seine Hände vor die Hüften, um aus dem See unbeschadet herauszukommen. Ein anderer Badegast rief daraufhin, Brandt solle die Hände vors Gesicht halten, sonst kenne ihn ja jeder." Titzes Zuhörer lachen amüsiert und seine klaren blauen Augen sind weit aufgerissen. Der 79-Jährige genießt den Trubel und die Geselligkeit beim Event. Für manche Sachen ist man eben nie zu alt.

Weitere Informationen: Abschlussabend: Nach einer programmreichen "Biker’s Week" und einem voller Kultur gespickten Biker-Weekend klingen die Veranstaltungen beim Abschlussabend am heutigen Samstag im Schlosshof aus. Die Band "Cockpit" tritt dabei ab 18 Uhr live auf. Der Eintritt ist für jeden frei.