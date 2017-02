Wolfach Minions belegen den ersten Platz

Mit der auf Fasnet abgestimmten Dekoration war die Pausenhalle der Grundschule proppenvoll und die Stimmung hervorragend. Für letzteres sorgte auch die Tanz- & Partyband "Leimentäler" mit viel Herzblut.

Der Preismaskenball zählt zu den Höhepunkten der Halbmeiler Fasnet. Selbst die lautstarken "Souiehund Guggenmusiker" waren eigens aus Meilen am Zürichsee in der Schweiz angereist, um zum fünften Mal an den närrischen Tagen in Halbmeil teilzunehmen.

An diesem Abend wurde ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm geboten: So zum Beispiel ein Geburtstagsspiel mit Luftballons sowie die Tanzvorführung der Halbmeiler Show- Tanzgruppe der Narrenzunft.