Wolfach/VS Mann bekommt Bewährungsstrafe wegen Betrugs

Konkret ging es um einen Betrag von 236,22 Euro, der fälschlicherweise von einem Konto eines Kinzigtäler Privatmanns abgebucht wurde. Dem Bankangestellten wurde unterstellt, diesen unterschlagen zu haben. Am 3. November 2016 hatte der Kunde 118,11 Euro abheben wollen. Dabei wurde er innerhalb von einer Minute dreimal angewiesen, mit seiner geheimen PIN-Nummer zu bestätigen. Der Betrag wurde ihm aber nur ein Mal ausbezahlt und dreimal abgebucht. Der Angeklagte bestritt, den Kunden absichtlich betrogen zu haben.

Der Mann ist aber bereits vorbestraft. Er wurde vom Amtsgericht Villingen-Schwenningen laut Wolfacher Richterin Ina Roser in zwei Prozessen als schuldig befunden – ebenfalls wegen Betrugs. Zudem läuft gegen ihn derzeit ein Insolvenzverfahren und es gibt noch ungeklärte Sachverhalte gegenüber seiner Ex-Frau, mit der er zwei jugendliche Kinder hat.

Zwei Zeugen sagten am Mittwoch ebenfalls aus. Richterin Roser stützte sich in ihrer Urteilsfindung aber hauptsächlich auf die vorhergehenden Fakten. An den Angaben des Angeklagten hegte sie Zweifel. Zuerst habe er gesagt, es sei technisch nicht möglich gewesen, zu betrügen, dann erfuhr Roser, dass dies aber doch gehe. Auch habe die Richterin den Angeklagten ständig anstoßen müssen. "Sie haben nicht freimütig erzählt", sagte sie. Dass der Geschädigte "alterstattrig" ist, wie vom Verteidiger vorgeworfen, fand sie nicht. Im Gegenteil, so Roser: Er könne sich detailreich erinnern, fühle sich emotional betrogen und habe alle Dokumente akribisch aufbewahrt. Der Verteidiger hatte Freispruch gefordert und der Staatsanwalt eine reine Freiheitsstrafe. Bewährung kam für Roser daher infrage, weil der Mann Kinder und einen Job habe. Sie hoffe, er bessere sich nun.