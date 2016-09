Wolfach Mächtig viele Traktoren

Für die Kinder besonders fesselnd waren die Traktoren und manch’ ein Steppke erklomm den Fahrersitz, um selbst einmal ein Lenkrad in der Hand zu spüren. Eine Spritztour mit dem Bulldog zum Sommerfest unternahm eine Familie aus Reichenbach. Die 21 Monate alten Zwillinge und die fast achtjährige Salome hatten sichtlich Spaß, mit den Eltern hoch auf dem Trecker über das Gelände zu tuckern. Der Güldner, Baujahr 1954, hat 18 PS und zog mit seiner unverfälschten Patina viele Blicke auf sich. Auf dem Heimweg ist die Familie vermutlich nass geworden, denn am Nachmittag setzte ein ungemütlicher Regen ein.

"Unser Sommerfest steht und fällt mit dem Wetter", sagt Hils und meint, dass die Resonanz deutlich geringer gewesen wäre, wenn es am Vormittag schon geregnet hätte. So aber können die Veranstalter mehr als zufrieden sein. Der Mittagstisch und auch die Kaffeestube seien sehr gut besucht gewesen. Ein kleiner Wermutstropfen war, dass am Samstag der überaus beliebte Hock am Lagerfeuer ausfallen musste: die Waldbrandgefahr sei laut Hils einfach zu groß gewesen. Die vielen Schlepper-Camper machten es sich aber unter den Lichterketten an der Rohölbar gemütlich und das bis in die frühen Morgenstunden.