Wolfach Lob, Anerkennung und Auszeichnungen

Wolfach. Zuvor hatte Kommandant Christoph Mayer die Kameraden der drei Abteilungen Wolfach, Kinzigtal und Kirnbach sowie ihre Partner zum gemeinsamen Festessen begrüßt. Bewirtet wurde von der Kolpingfamilie Wolfach und für die musikalische Unterhaltung sorgte Tilo Lutz am Piano.

"Wir können froh und dankbar sein darüber, was unsere Feuerwehr das ganze Jahr über leistet", zollte Geppert in seinem Willkommensgruß den Feuerwehrkameraden Respekt. Die personelle Schlagkraft sei auf ein beachtlichem Niveau und zeige, dass hoher Fortbildungsstand in Verbindung mit angemessener technischer Ausrüstung seine Berechtigung habe. Die Herbstübung habe bewiesen, dass diszipliniert mit der notwendigen Ruhe und Sorgfalt an die Aufgabe herangegangen wurde. "Das Zusammenspiel Feuerwehr mit der Stadt empfinde ich als sehr angenehm und halte dies für eine gute Basis für 2017", so der Bürgermeister. Es wisse um die Schwierigkeiten, den beruflichen Alltag mit dem Dienst am Nächsten in Einklang zu bringen. Auch bedeute jede Stunde Ehrenamt eine Einbuße an Freizeit. In dem Zusammenhang galt der Dank Gepperts den Angehörigen der Wehrmänner für das Verständnis, das den nötigen Rückhalt bilde. Verdiente Anerkennung sei den Führungskräften der drei Abteilungen um Kommandant Christoph Mayer auszusprechen, so Geppert. Für das kommende Jahr wünschte der Bürgermeister der Feuerwehr verletzungsfreie und möglichst wenig Einsätze.

Gemeinsam mit dem Kommandanten verkündete er die Beförderungen und zeichnete 14 Kameraden mit dem Feuerwehrehrenzeichen in Silber aus (siehe Infokasten), Hubert Firner und Erwin Harter wurden für 30 Jahre Zugehörigkeit seitens der Stadt mit einer Urkunde geehrt. Mit persönlichen Worten verabschiedete der Kommandant Brandmeister Alfred Lutz, der seit 44 Jahren der Kirnbacher Abteilung angehört, aus dem aktivem Dienst.