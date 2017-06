Wolfach Live-Rock und Flair beim Open Air

Der Berg ist die Bühne und insgesamt treten acht Musiker und Künstlergruppen auf dieser, inmitten idyllischer Natur, auf. Das Moosenmättle Open Air hat eine lange Tradition in der Schwarzwald-Region Ortenau. Organisiert wird die Veranstaltung vom FC Kirnbach 1956.

Idee wird Kult

Seit der ersten Veranstaltung im Jahre 1983, die ebenfalls genau 5. August stattfand, gewann das Festival zunehmend an regionaler Bedeutung. Es mauserte sich von einer anfangs verrückten Idee zu einer über die Ortenau hinaus bekannten Veranstaltung mit Kultstatus.

Der Veranstaltungsort ist über die Talgemeinden Wolfach-Kirnbach, Wolfach-Halbmeil, Hornberg und Schramberg aus zugängig. Jährlich feiern auf dem idyllischen Hochplateau, das sich 783 Meter über dem Meeresspiegel befindet, rund 1500 Besucher. Das Programm wird von seinen Gästen als abwechslungsreich empfunden und mündet in eine "lange und heiße Musiknacht".

Der Strauß der Interpreten ist ansonsten bunt gemischt: regional wechselt sich mit national und international ab, mal gibt es ruhigere Klänge, mal sind sie laut. Neben Faitsch und "Desaster Area" aus Wolfach rocken auch Marius Tilly aus Bochum, "My Sleeping Karma" aus Aschaffenburg, Morgan Finlay aus Vancouver, Lady Moustache aus Frankfurt, Stereo Dynamite aus Freiburg, David Celia & Marla aus Heidelberg auf der Bühne.

Durchweg handelt es sich bei den Darbietungen um Rock in all seinen Facetten: Legt "Lady Moustache" Independent Rock gepaart mit buntem Elektropop auf, gibt Marius Tilly mit Alternativ-Classic-Rock Gas.

Musik übers Reisen

Ruhigere Töne schlägt hingegen Finlay mit "Frames" an. Der Sänger und Songschreiber beschäftigt sich viel mit dem Thema Reisen und ist auch selbst wochenlang unterwegs. Seine Alben nimmt er in unterschiedlichen Ländern auf. Sein Stil deutet vereinzelt Indie, Rock, Country und Folk an. Mit "Frames" präsentiert er eine Live-Stummfilmproduktion.

Nach der Premiere von "Frames: A Live Morgan Finlay Movie" im ausverkauften Haslacher Kinocenter im Oktober 2016 präsentiert er am 5. August eine spezielle Moosenmättle-Edition mit Ausschnitten daraus und ergänzt diese um neue Sequenzen.

Vor der großen Leinwand untermalt der Kanadier seine Filmmitschnitte live, die er während seiner zahlreichen Tourneen gesammelt und mit viel Mühle aufbereitet hat. Mehr als 700 Konzerte in zwölf verschiedenen Ländern werden seine "kreative Rastlosigkeit belegen.

Weitere Informationen: Open Air am Moosenmättle : Am Samstag, 5. August findet es auf dem Moosenmättle 6 in Wolfach statt. Die Lage ist idyllisch auf dem Hochplateau über Wolfach, Schramberg und Hornberg. Beginn ist um 18 Uhr. Tickets kosten 13 Euro im Vorverkauf und 17 Euro an der Abendkasse. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite unter www.mooosenmaettle-openair.de. Tickets können auf der Homepage https://shop.reservix.de/off/login_check.php?id=4910fa1549dec661bc10189c620fa318983580768a3a232abe6eeafd491d64ad4429b87437ae99cfc49b77cf5e0f3c37&vID=2449&eventGrpID=234767&eventID=1037524 gebucht werden.