Wolfach Liebeslieder am Piano mit Zuckerguss

Wolfach . Der künstlerische Leiter der Konzertreihe, Oliver Schell, entgegnete am Sonntagabend in seiner Einleitung der im Vorfeld zu hörenden Frage, ob denn so eine musikalische Darbietung zum Volkstrauertag passen würde, mit dem wunderschönen Satz: "Ohne Liebe gibt es keine Trauer".

Und so war der Weg für die beiden Pianistinnen, die mit ihrem vierhändigen Spiel die zahlreich erschienenen Zuhörer bald auf ihrer Seite hatten, bereitet.

Dabei überzogen sie alle Stücke gewissermaßen mit einem schmelzenden Zuckerguss, der stets sehr melodiebetont, die Begleitstimmen überwiegend als harmonisches Beiwerk behandelnd, alles in stetigem Legato war. So geriet ihnen auch zu Beginn Henry Purcell, der englische Großmeister des Barocks, und seine titelgebende Shakespeare-Liedbearbeitung "If Music Be The Food Of Love" doch allzu romantisch.