Wolfach Landfrauen läuten den Herbst ein

Wolfach. Das herbstliche Wetter begünstigte am Samstagvormittag den 15. Kürbis- und Landfrauenmarkt in der Hauptstraße. Gaby Haas, Vorsitzende der Landfrauen, hatte sich mit ihrem Team bestens auf den Markt vorbereitet, der dem Verein eine Höchstleistung abverlangte.

Verschiedene Stände boten den Besuchern ein vielseitiges Angebot von Bauernbrot über Gemüse, Wurst, Honig, Käse bis hin zu Kräuterprodukten aus heimischen Wildkräutern und Wildfrüchten. So manches "Versucherle" verriet vieles über die Qualität der Produkte aus eigener Landwirtschaft. Wie es der Name versprach, wurde auf dem Markt eine größere Auswahl an Kürbissen serviert, die besonders die Kinder anzogen und auch als Schmuck einen optischen Reiz vermittelten.

So stellte die Vorstellung des Buchs "Schwarzwald-Träume" einen Höhepunkt des Markts dar. Die Journalistin und Autorin Ina Heuer aus der Nähe von Frankfurt zeigt in ihrem Buch Rezepte der Landfrauen und von Zuckerbäckern, die mit Geschichten und Farbbildern aufgelockert werden. Einige Marktbesucher, meistens Frauen war der Erwerb für 17,95 Euro nicht zu viel. Alle Kuchen und Torten an der Kuchentheke, die auch im Buch beschrieben waren, wurden angeboten.