Wolfach Konzert wird zu spirituellem Erlebnis

Wolfach. Das Konzert, dessen Einnahmen einer Kinderklinik in Bethlehem zugute kommen, bildete am Samstag den Höhepunkt der Wallfahrtstage zum Jahr der Barmherzigkeit, zu dem die katholische Seelsorgeeinheit an Wolf und Kinzig drei Tage lang eingeladen hatte. Mit der instrumentalen Weltjugendtagshymne stimmten die Musiker Frank Obert und Ingo Sum die Zuhörer in der in sanftes Licht getauchten Kirche auf den besonderen Gottesdienst ein. "Barmherzigkeit verändert die Welt", vergegenwärtigte Diakon Willi Bröhl zu Beginn der außergewöhnlichen Andacht. Er hatte mit seiner Frau Renate und zusammen mit dem Katholischen Bildungswerk die Leitung des Benefizkonzerts übernommen.

Am Geburtsort Jesu, in Bethlehem, kämpfen die Menschen gegen Armut und sehnen sich nach einem menschenwürdigen Leben, so der Diakon. In dem dortigen Caritas Baby-Hospital werde den Schwächsten geholfen – unabhängig von Religion, Nationalität und sozialem Status.

Frauenchor singt Pop- und Gospelstücke für die Besucher