Wolfach Keine Trennung, sondern Rückkehr zu den Wurzeln

In der Kirnbacher Dorfkirche wurden am Dienstagvormittag Impulse zur Reformation gegeben und an den Tag erinnert, an dem Martin Luther die 95 Thesen an die Kirchentür von Wittenberg schlug. Bei dem Festgottesdienst erfolgte auch das gemeinsame Abendmahl.

Musikalisch umrahmt wurde er vom evangelischen Kirchenchor aus Kirnbach unter der Leitung von Esther Baumann. Er sang auch eigene Choräle von Martin Luther, passend zum Thema. Die Konfirmanden waren beim abwechselnden Vorlesen der Psalmen mit einbezogen.

Pfarrer Stefan Voß ging in seiner Predigt darauf ein, dass die von Luther initiierte Reformationsbewegung bis heute andauert. Es habe in dieser Zeit immer wieder Auf- und Umbrüche gegeben. Die Geschichte des Protestantismus, so Voß, sei auch eine Geschichte des Umgangs mit der Bibel. Es gehe in der evangelischen Kirche nicht nur um den Einzelnen, sondern auch um die Gruppe. Eine Gemeinschaft ohne Glaube laufe Gefahr, sich im Alltag zu verflüchtigen. "Auf diesen Reichtum des Glaubens wollen wir nicht verzichten", appellierte Voß.