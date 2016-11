Wolfach Keine Furcht vor Lampenfieber

So hätte zum Beispiel Annelie Lust, das Eselchen zu sein, und für die ganz Kleinen sind Rollen wie Engel und "Schäfle" im Skript. Heike Thoma schreibt sich die Namen derer auf, die bereit sind, Texte vorzutragen. Ein von ihr angesprochener Junge mag aus Furcht vor Lampenfieber keinen Hirten spielen. "Wenn ich aufgeregt bin, stottere ich immer", befürchtet er.

Endgültig verteilt werden die Rollen erst beim nächsten Treffen am 20. November. Wichtig ist auch, musizierende Kinder für das Krippenspiel zu gewinnen, und Heike Thoma spricht einige Musiker gezielt an. "Da kann ich nur versuchen, meinen Bruder zu überreden", meint Lukas. "Ja unbedingt", bekräftigt die Regisseurin – dessen Fagott sei unentbehrlich.

Ein erstes Einlesen in die Szenen des Krippenspiels gibt den Kindern eine Vorstellung vom jeweiligen Textumfang, und auch einige Lieder werden schon gesungen. Zart stimmt Heike Thoma "Vom Himmel hoch, da komm ich her" an, und erstaunlich viele Kinder singen mit. Auch das Lied "Seht, die gute Zeit ist nah" hört sich so gut an, dass die Leiterin sich an einen Kanon herantraut.