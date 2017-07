Wolfach Keine Bildungspolitik auf Knopfdruck

Angst, dass die Berufliche Schule in Wolfach nicht vielfältig genug ist, hatte Lehrer Holger Mai. Er überreichte Boser, nachdem er seine Nöte vorgetragen hatte, sogar ein Positionspapier, das von ihm und Kollegen verfasst wurde. Darin machten sie aufmerksam, dass sie nicht möchten, dass Wolfach im Verbund der Beruflichen Schulen im Ortenaukreis am Standort Hinteres Kinzigtal austrocknet. Mai machte sich vor allem für sogenannte Klappklassen stark.

Er wolle verhindern, dass Schüler nur nach Lahr oder Offenburg zu den anderen Einrichtungen pendeln, weil sie kein annehmbares Profil in Wolfach belegen können. Die Vielseitigkeit im Ländlichen Raum müsse erhalten blieben, so Mai.

"Technik (Mechatronik)" sei angehenden Schülerinnen beispielsweise zu technisch und für die beliebte "sozialwissenschaftliche Richtung" sei der Notendurchschnitt meist zu schlecht oder gäbe zu viele Bewerberinnen. Es wäre daher gut für das berufliche Gymnasium einen Mittelweg anzubieten, wie "Medien und Management", empfahl Mai deshalb. Die technische Ausrüstung sei in der Einrichtung dafür vorhanden, unterstrich er. Und es könnte die magische Klassenzahl von 16 Schülern beim fächerübergreifenden Unterricht umgangen werden.

Boser wusste nicht genau, wie die Vorgabe vom Kreistag diesbezüglich ist. Geppert bedauerte, an dem Gremium noch nicht teilzunehmen. Mais Vorschlag fand er aber gut, eine Klappklasse zu forcieren.

Der technische Oberlehrer Bernd Bühler sowie zahlreiche andere Lehrer erklärten und demonstrierten Boser, was das Haus so zu bieten hat. Er fabrizierte grüne Büroklammern. Großzügig verteilten die Berufslehrer weitere Souvenirs an Geppert und Boser, vom Eierbecher bis zum Fensterscheibenkratzer, die beide behalten durften.

Weitere Informationen: Ansonsten treibt die Landtagsabgeordnete gerade die neue Vergleichsstudie um, die belegt, dass Schüler aus Baden-Württemberg in den Fächern Deutsch und Mathe schlechter dastehen, als in anderen Bundesländern. Dies habe drei Gründe: Die Lehrer belegen weniger Fortbildungen, die Schulleitung passt nicht zur Einrichtung und Informationen aus Vergleichsarbeiten werden nicht gebündelt erfasst.