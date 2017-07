Wolfach Kaspar: "Ihr seid die Zukunft"

"Zwischenstopps mit einer kleinen Verschnaufpause waren die Klassenfahrten nach Berlin, Österreich und an die Adria", erinnerte Kasper an das vergangene Schuljahr, in dem manche "auf den letzten Meter kräftig in die Pedale treten" mussten. "Doch wie in der Tour de France ist nach dem Rennen vor dem Rennen, denn die nächsten Herausforderungen warten schon auf euch", spornte er die Schulabgänger an.

Sie seien die Generation der Zukunft und hätten es in der Hand, wie sich das Zusammenleben in der Gesellschaft künftig entwickle. Besonders hob Kasper den verantwortungsbewussten Umgang mit den Plattformen in den sozialen Medien hervor und appellierte an den gegenseitigen Respekt auch vor Andersdenkenden.

Kaspers besonderer Dank galt dem Kollegium für die engagierte Arbeit und der Stadt, die diese mit einer angemessenen Ausstattung unterstütze. Der Bürgermeisterstellvertreter Peter Ludwig schloss sich den Glückwünschen an. "Ihr habt viel geleistet und diese Feier verdient", so Ludwig. Mit dem Abschluss stünden viele Möglichkeiten offen, denn die Wolfacher Realschule genieße einen guten Ruf bei den Betrieben in der Region.

Wohlwollende und ermunternde Worte richtete auch die Elternbeiratsvorsitzende Alexandra Grabsch an die Absolventen, bevor die Klassenlehrer und der Schulleiter die Zeugnisse den Schulabgängern feierlich aushändigten.

Musikalisch schwungvoll umrahmt wurde die Feier von der Schulband unter der Leitung von Franz Kasper, der Bass spielte. Verstärkt wurde die Formation von Lehrerin Christine Schlagentweith an der Posaune. Für die Höhepunkte des Rahmenprogramms sorgte Corina Harter aus der ehemaligen Klasse 10c mit zwei bemerkenswerten Soloauftritten. Bei einer Diavorführung schwelgten die scheidenden Zehntklässler in den Erinnerungen an die nun vergangene Schulzeit.