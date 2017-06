Wolfach Kandidat für den Bundestag stellt sich vor

Wolfach . "Grund für mich in die Politik einzusteigen war, dass ich meinen Enkeln in einigen Jahren auf die Frage ›Was hast du gemacht?‹ antworten können möchte: ›Ich habe versucht, euch eine lebenswerte Zukunft zu erhalten‹", so Goerz zu seinem Publikum in Wolfach. Darum sei er zu den Grünen gegangen.

Sehr viele Themen wurden an diesem Abend angesprochen. Die Grünen arbeiteten in Baden-Württemberg vor allem an den Themen Rentenpolitik, der Reform des Steuerrechts und der Verkehrspolitik, so Goerz. Die Änderung der Rentenpolitik sei wegen der drohenden Altersarmut wichtig. Zur Reform des Steuerrechts meinte er, es könne nicht sein, dass arbeitende Menschen mehr Steuern zahlten als große Firmen mit ausländischem Firmensitz.

Verkehrspolitik und neue Technologien