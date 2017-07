Wolfach (bea). Die "Königin der Nacht" konnte kürzlich in der Badstraße an der Ecke am Vorstadtberg bewundert werden. Selbst im gegenüberliegenden Kurgartenhotel erfreuten sich die Gäste an den 50 Blumen auf dem Balkon eines Wohnhauses, die sich farbenprächtig und majestätisch zeigten. Die Hüterin der Kakteen erklärte, dass bei guter Überwinterung die Blütenpracht jährlich größer werde. Sie hat alle selbst gezogen und Ableger gebildet.