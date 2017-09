Wolfach Junge Fahrer bereiten sich vor

Wolfach . Auch deren Eltern packten kräftig mit an. Ziel war am Samstag beim Arbeitseinsatz, die Strecke in den besten Zustand zu bringen – kleine Ausbesserungen inbegriffen. Und das hat seinen Grund, denn Ende September startet der Bike-Park-Verein sein großes Event: die "European 4Cross Series".

Zu radikal gestalteten sich diese Parcours-Veränderungen aber nicht, beispielsweise blieben die Hindernisse aus dem Vorjahr bestehen. Für den Bike-Park-Verein ist es zweifelslos eine Ehre, eine Veranstaltung auszurichten, aber auch herausfordernde Aufgabe, die sich die Mitglieder zutrauen.

Über 100 Fahrer werden am "European 4Cross Series" in Wolfach teilnehmen. Neben dem Deutschen Meister, Benedikt Last aus Reutlingen, werden auch zahlreiche Weltmeisterschaftsteilnehmer aus Deutschland und der Schweiz in Wolfach an den Start gehen.