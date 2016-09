Wolfach Jubilarin mag Traditionen, Handarbeit und Haustiere

Ihr Leben ist von der Kindheit an von der schwarzwälder Tradition geprägt, die sie heute noch in Ehren hält. Dazu gehört als Trachtenträgerin auch die Fürstenberger Tracht. Geboren wurde sie am 20. September 1936 auf dem Schillingerhof in Ippichen, wo sie mit sechs Geschwistern aufwuchs. Ihre Schulzeit verbrachte sie in der Grundschule in Halbmeil. Der rund sechs Kilometer lange Schulweg, den sie bei Wind und Wetter hinter sich bringen musste, ist ihr noch heute gut im Gedächtnis geblieben. Gleich nach der Schulzeit wurde sie auf dem elterlichen Hof mit der Arbeit vertraut. Sowohl im Haushalt als auch in der Landwirtschaft wurde sie als Stütze eingesetzt. Später besuchte sie eine kurze Zeit lang die Kochschule, die damals im Schlossgebäude untergebracht war. Hier lernte Schillinger sämtliche Grundlage für die Hauswirtschaft.

Durch ihren Bruder Wilhelm lernte sie ihren zukünftigen Ehemann, den Zimmermann Siegfried Dangl, kennen. Die beiden waren Jagdkollegen. Nachdem sich eine nähere Verbindung entwickelt hatte, lernten die beiden sich lieben. Am 24. Mai 1969 gaben sie sich in der Wallfahrtskirche in Zell am Harmersbach das Ja-Wort. Das "Millionenviertel" wurde zu ihrer neuen Heimat. Aus der Ehe gingen die Töchter Anne und Birgit hervor. Ihr Ehemann Siegfried verstarb am 1. Juli 2005.

Bekannt geworden durch "Geschwister Schillinger"