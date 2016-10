Wolfach Jeden Tag neu entscheiden Jeden Tag neu entscheiden

Die Idee zu der Wanderung sei ihnen an einem der seltenen ruhigen Tagen gekommen: nur mit dem Nötigsten ausgestattet die Wahlheimat Halbmeil mit den Schweizer Wurzeln per pedes zu verbinden. Am Campingplatz machen auch viele Pilger auf dem Jakobsweg Station und deren Berichte seien mit inspirierend gewesen, meint Priska Blum. So was können wir ja für uns auch machen, hat sich das Ehepaar überlegt. "Wir wollen uns da nichts beweisen sondern wandern so, wie es uns möglich ist", unterstreicht Vinzenz Blum.

Sheperd Hündin Yari läuft auch mit

Mit von der Partie ist die fast dreijährige Australian Shepherd Hündin Yari. Ihr Hundefutter wird wohl ein Großteil der höchstens sechs bis acht Kilogramm Gepäck ausmachen, das die Blums auf dem Rücken tragen wollen. "Die Herausforderung wird sein, was es wirklich braucht beim unterwegs sein", überlegt Vinzenz Blum. Tagsüber wird Proviant aus dem Rucksack gegessen und abends die Hauptmahlzeit, falls möglich, in der jeweiligen Herberge eingenommen. Übernachten wird das Paar auf Höfen – so richtig nach einer Unterkunft gefragt haben sie bisher nur beim Joklisbauernhof in Gutach. Dort ist die erste Übernachtung nach der Route über den Horben und via Kirnbach ins Gutachtal geplant.

"Wir lassen es mit den ersten rund 16 Kilometern langsam angehen, später sind dann durchschnittlich 20 Kilometer pro Tag vorgesehen", planen die Zwei. Am Büchereck werde quer in den Westweg Richtung Basel eingestiegen.

Die Blums starten bei aller Spontanität nicht unvorbereitet die Unternehmung. Sie wandern von jeher gerne und haben auf vielen Spaziergängen mit Yari die nähere Landschaft erkundet, um ihren Gästen Tipps von reizvollen Wegen geben zu können.

Vinzenz Blum kaufte sich neue Wanderschuhe

Bei der Testwanderung von Halbmeil über den Eselsweg nach St. Roman stellte sich auch heraus, dass Vinzenz Blum neue Wanderschuhe brauchte. Die sind jetzt schon eingelaufen. Wichtig ist es den Blums, auf der Reise jeden Tag neu entscheiden zu können, wie es weiter geht.