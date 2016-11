Wolfach Jagdgenossen ziehen an einem Strang

Oberwolfach . Hoch erfreut über vier Jungjäger zeigten sich die Jagdgenossen in Oberwolfach.

In Bar wurde deshalb auch sogleich vom Vorsitzenden Jürgen Armbruster und von Kassenverwalterin Tanja Burg eine im Vorstand vorberatene und in der Versammlung beschlossene Unterstützung an Adrian Allgaier, Fabian Armbruster, Thomas Schrempp und Johannes Schmider ausbezahlt. Die jungen Jäger hätten ja neben dem persönlichen Engagement auch eine finanzielle Belastung für die Ausbildung bis zum Jagdschein auf sich genommen, so der Kommentar des Vorsitzenden.

Eingangs stellte Jürgen Armbruster bei der Versammlung im Hotel Restaurant "Hirschen" fest, dass nicht satzungsgemäß und termingerecht zur Zusammenkunft eingeladen wurde. Dies sei nicht jährlich notwendig, müsse aber zumindest einmal im Zeitrahmen von vier Jahren stattfinden.