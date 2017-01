Wolfach "Ja" zur Sanierung der Minigolf-Anlage

Wolfach . Zehn zu neun: Mit einer hauchdünnen Mehrheit setzte sich das Lager der Befürworter durch. Die Sanierung der Minigolf-Anlage an der Kinzigstraße wird kommen. Die Gemeinderäte haben dies in ihrer Sitzung, der dritten Haushaltsberatung, am Mittwochabend entschieden.

Das Thema war schon in der ersten und zweiten Haushaltssitzung ein Dauerbrenner, der kontrovers diskutiert wurde. Bürgermeister Thomas Geppert hatte in der Sitzung am 21. Dezember 2016 noch geäußert, dieses Vorhaben sei sein "persönliches Steckenpferd". Das Areal obliegt der städtischen Trägerschaft, Minigolf-Betreiber Birger Wellmann hätte sonst in Eigenregie an der Anlage gebastelt. Wellmann hatte sogar in der Sitzung vor Weihnachten im Publikum gesessen und zugehört, was die Brisanz erhöhte. Tag ein Tag aus plagten Wellmann Schwierigkeiten mit der Nachbarschaft, die Geppert nun auch nicht mehr ständig schlichten wollte.

Im Gemeinderat gab es aber konträr Gesinnte, die das Vorhaben mit enormer Vehemenz versuchten, zum Scheitern zu bringen. Schon eingangs verloren sie sich in einer allgemeinen Diskussion über das Haushaltsvolumen.