Wolfach Intensität geht unter die Haut

"Erotischster Kinzigtäler"

Auch die Feier des "Eisprungs" als Basis jeder Geburtstagsfete wurde stürmisch beklatscht. Vergeblich verlangte das Publikum nach mehreren Stücken von dem laut Faitsch erotischsten Mann im Kinzigtal eine Zugabe.

Sanktioniert wurde dies mit der Verweigerung einer Pause: Faitsch fügte sich der Forderung des Publikums und leitete nahtlos über zu Liedern nah am Zeitgeist. In dem Stück "Alles über dich" besang Faitsch die Hörigkeit an die sozialen Netzwerke und mangelnde Selbstreflexion, stimmig begleitet von Pereira mit der Mundharmonika. Fleißig mitzählen durften die Zuhörer bei dem Lied "Film", das der Cineast aus Filmtiteln zusammengesetzt hatte.

Nach sieben Stücken musste sich das Publikum doch mit einer Pause abfinden, bevor Finlay seine große Präsenz im besonderen Ambiente des Klausenbauernhofs entfaltete. Tapfer kämpfte er sich durch die tückische deutsche Sprache in seinen humorvollen Ankündigungen der Stücke, deren intensive Lyrik unter die Haut ging.

Kraftvoll und ehrlich

Mit kraftvoller Stimme und virtuoser Gitarre erzählte Finlay ehrliche Geschichten vom Leben und den Gefühlen der Menschen. Auch Lieder über Mut, den eigenen Weg zu finden und ihn auch zu gehen, gab er zum Besten.

Im Kerzenschein und der wohligen Wärme des mächtigen Bullerofens entstand eine sehr besondere Stimmung, die den Gästen noch lange in Erinnerung bleiben dürfte.

Morgan Finlay (42) ist ein kanadischer Sänger und Liedermacher aus North Vancouver. In Europa und Kanada hat er bisher acht Platten veröffentlicht. Sein neustes Album "New Harbour" wurde im Dezember 2015 veröffentlicht. Er orientiert sich unter anderem an der Band Coldplay.