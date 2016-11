Wolfach Initialzündung durch die Sommeruni vor Ort

Küster hatte aus Hannover wohl die weiteste Anreise und mit Blick auf sein Navi eine geniale Eingebung. Komme man von Offenburg das Kinzigtal herauf, sei das Kirnbachtal der kürzeste Weg durch den Schwarzwald. Ab dem Moosenmättle und Lauterbach bewege sich der Reisende dann fast schon auf schwäbischem Territorium.

Martin Schreiner, Dezernent im Ortenaukreis für die Entwicklung des ländlichen Raums, sah gute Chancen, die bei der Sommeruni gewonnenen Ideen auf andere Täler in der Ortenau übertragen zu können.

Dem Lob vom Landkreis schloss sich Thomas Geppert als "Bürgermeister vor Ort" gern an. Die Sommeruni habe die Identifikation der Kirnbacher mit ihrem Tal stark befördert, dies habe sich positiv auf die Sanierungsmaßnahme "Bollenhut-Talwegle" ausgewirkt und weitere Projekte ins Rollen gebracht.

Buswartehäuschen kurz danach gestrichen

Das Buswartehäuschen hätte schon wenige Tage nach Vorlesungsschluss der Sommeruni einen neuen Anstrich erhalten und auch für das Alte Rathaus hätte sich mit der Initialzündung durch die Sommeruni eine Projektgruppe gegründet und damit Leben in die Diskussion um die Kirnbacher Dorfmitte gebracht.

Jürgen Schorn und Helmut Schneider erinnerten sich gern an die Großfamilien-Tage im Sommer. Streng nach den Geschlechtern getrennt, waren auf "evangelisch Grub" vier Studentinnen und auf "katholisch Grub" drei Studenten einquartiert.

An Geppert und Schreiner gewandt appellierte Schneider, den durch das vielfältige bürgerschaftliche Engagement in Fahrt gekommenen Kirnbacher Dampfzug wenn nötig mit Kohle zu versorgen. Auch bei Mark Prielipp, dem Geschäftsführer des Vereins Leader Regionalentwicklung Mittlerer Schwarzwald, stieß dieser Wunsch auf offene Ohren. Schließlich hatte sein Büro die Sommeruni selbst mit Eigenmitteln unterstützt.

Als "Architekt vor Ort" hatte Hardy Happle maßgeblichen Anteil am Gelingen der Sommeruni. In der Rückschau attestierte der Wahl-Kirnbacher der Veranstaltung ein hohes Maß an gelebter Interdisziplinarität. Er habe an der Schnittstelle zwischen Architektur und Landschaftsplanung in seiner beruflichen Tätigkeit schon einige dem Programm nach interdisziplinäre Tagungen durchlitten, auf denen die Teilnehmer – ob der Barrieren zwischen ihren jeweiligen Wissenschaftssprachen –­ nicht wirklich miteinander ins Gespräch gekommen seien.

In Kirnbach war das ganz anders. Im Juli 2016 waren die Professoren einfach mit ihren 26 Studierenden auf die Berghöhen gestiegen und in die Höfe eingefallen – da war jedem schnell bewusst, dass der interdisziplinäre Ansatz die einzig sinnvolle Herangehensweise sein kann.