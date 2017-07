Wolfach Informative Einblicke

"Dein Herz ist gesund, du kannst Fußballer werden", bescheinigte Chefarzt Volker Ansorge beim Ultraschall dem jungen "Patienten" Jonas.

Auch die Schulter von Wolfachs Wassermeister Hubert Decker ist in Ordnung, wie sich bei dem Gleichgewichtstraining der Schulter-Bewegungsschiene herausstellte. Ebenfalls gefragt war die Teddybären-Verbandssprechstunde, in der die verletzten Plüsch-Lieblinge von Kindern fachgerecht verarztet wurden.

Bewundernde Blicke

"Es hat sich viel verändert", meinte ein Wolfacher, der die neu gestaltete Kapelle und die Patientenbibliothek bewunderte. Er sei hier schon mehrfach Patient gewesen und habe sich "immer gut aufgehoben gefühlt".

Ausgesprochen informativ waren die medizinischen Vorträge im vierten Obergeschoss. Hochinteressant fand zum Beispiel Hans-Joachim Haller aus Wolfach die Ausführungen vom Oberarzt Björn Rohr, der über Reanimation referierte. "Bei uns auf dem Land ist wegen der oft langen Anfahrtswege die Bedeutung der Erstversorgung, bis der Notarzt eintrifft, besonders wichtig", meinte Haller.

Pro Jahr würden 100 000 Menschen einen spontanen Herzstillstand erleiden. Das sind 200 Notfälle pro Tag, bei denen es auf jede Minute ankommt. "Reanimieren können alle, auch Kinder", appellierte Rohr, sich mit dem Thema zu beschäftigen und Reanimation beispielsweise in den Lehrplan an Schulen aufzunehmen. Nach dem Vortrag zeigte ein Knirps an einem Modell, wie rasch er begriffen hat, um was es geht.

Vor der Klinik erläuterten Rettungsassistent Patrick Hug und der Notfallsanitäter Oliver Krieg vom Roten Kreuz die Ausstattung vom Notarzteinsatzfahrzeug und Rettungswagen. Ersteres ist bestückt mit allen Geräten für eine Erstversorgung inklusive intensivmedizinisches Equipment. "Unser Beatmungsgerät ist modernste Technik, sozusagen ein technischer Rolls-Royce", erläutert Krieg den interessierten Zuhörern. Der Rettungswagen ist laut Hug primär ein als mobile Intensivstation ausgestattetes Transportmittel, um die Patienten in die Klinik zu bringen.

Weitere Informationen: Das städtische Krankenhaus wurde am 9. Februar 1917 eingeweiht. Anlässlich dieses 100-jährigen Bestehens lud das Ortenau-Klinikum Wolfach zum Tag der offenen Tür. Mit der Veranstaltung wollte es auch den umfangreichen Umbau und die Erweiterungen der vergangenen Jahre vorstellen. Das Ortenau-Klinikum hat von 2010 bis 2017 rund 16 Millionen Euro in die Klinik investiert. Mit rund acht Millionen Euro hat das Land Baden-Württemberg die Baumaßnahmen gefördert.