Wolfach Info

Eine besondere Freude war es für den Bürgermeister, Luise Schrempp, die Ehefrau des Anfang 2016 verstorbenen Ehrenbürgers Otto Schrempp, und deren Sohn Guntram bei dem Empfang begrüßen zu dürfen. Noch zu Lebzeiten sei es Otto Schrempp ein Anliegen gewesen, dass seine vielseitigen Aufzeichnungen und historischen Recherchen im städtischen Archiv aufbewahrt werden. "Wir wissen um die Bedeutung dieser stadtgeschichtlich wertvollen Schriftstücke und Bildexemplare und bedanken uns für die Überlassung dieser von Ihrem Mann und Vater akribisch aufbereiteten Sammlung", würdigte Geppert.

In seinem Ausblick auf das kommende Jahr skizzierte Geppert einen komplexen Aufgabenkatalog, der von der Entwicklung des Schulbereichs über die Ausweitung des örtlichen Hochwasserschutzes bis hin zum Planungsfeld im Bereich des Friedhofwesens die Kommune personalintensiv und zeitlich fordern werde.

Ein großes Thema im kommenden Jahr werde auch die kommunale Anschlussunterbringung von Asylbewerbern sein. Die Bereitstellung von entsprechendem Wohnraum sei eine große Aufgabe und die Resonanz hinsichtlich der bisherigen Veröffentlichungen bislang bescheiden.

Danach wurden die Preisträger des von der Stadt ausgelobten Fotowettbewerbs bekannt gegeben. Die nach verschiedenen Kriterien bewerteten Werke wurden mit viel Beifall bedacht. Mit den Motiven wird der Bildfundus der Stadt den vielen städtebaulichen Veränderungen angepasst, die sich in den letzten Jahren ergaben.

Der Kirnbacher Volker Wurster erhielt mehrfach Prämierungen in den Kategorien Kreativität, Ortsansichten und Veranstaltungen/Feste/Brauchtum. Marcel Heinzmann aus Gutach gewann den jeweils ersten Preis in den Kategorien Ortsansichten und Bauwerke. In der Rubrik Natur und Landschaft siegte Klaus Bühler aus Biberach mit dem Motiv "Wald". Weitere Preisträger waren Manfred Martin, Jürgen Schorn, Maria Faist, Klaus Bea, Kurt Wilhelm und Harald Beck.

Etliche der im letzten Jahr volljährig gewordenen Jungbürger waren der Einladung der Stadt zum Neujahrsempfang gefolgt und erhielten ihre Bürgerbriefe aus der Hand des Bürgermeisters.

Bevor die Jäger-Sänger-Gruppe mit ihrem Liedvortrag gratulierte, richtete der Bürgermeisterstellvertreter Peter Ludwig (CDU) das Wort an Geppert: "Auch nach dem ersten Amtsjahr hat Ihr Engagement nicht nachgelassen." Daran sei die Freude und das Interesse am Beruf abzulesen. Das Amt halte aber nicht immer nur reine Freude bereit, der Bürgermeister habe auch für seine Stadt eingestanden, wie am Beispiel Kinzigtalbad 2016 zu sehen sei. Aus seiner Sicht, sagte Ludwig, habe Geppert richtig gehandelt und sehr viel Mut und Selbstvertrauen gezeigt.

Bevor zum Stehempfang eingeladen wurde, erlebte der Bürgermeister eine Premiere im "Blauen Salon": Gern wurde von den Gästen der Vorschlag der Jäger-Sänger-Gruppe aufgegriffen, das Badnerland gemeinsam zu singen.

Rund 60 Jungbürger wurden begrüßt: David Architravo, Nico Armbruster, Lena ­Armbruster, Nico Bildstein, Saskia Bohlayer, Ahmet Bulut, Maximilian Cernov, Simon Dieterle, Jan Felipe Eisenmann, Lisa Epting, Leyla Esposito, Alexander Friedrich Faißt, Jonas Feurer, Kevin Fix, Sherine Gad, Lea Gorenflo, Anna Sophie, Raul-Adrian Grito, Pascal Philipp Groß, Maria Guppert, Jakob Harter, Tobias Frank Haupt, Teresa Heizmann, Laura Hesse, Jonathan Philip Jehle, Donatas Kasakauskas, Valentin Fridolin Kopp, Justin Lauble, Simeon Matteo Lehmann, Johannes Ludwig, Lea Chiara Mahlendorf, Sven Marcel Melchior,

Julius Walter Nattmann, Gjunjasha Osmanova, Samantha Plischke, Alexander Prokopev, Caroline Manuela Raulf, Sioe Rehm, Laura Xenia Riedel, Pia Riester, Rick Alexander Rümmele, Angelino Schafflick, Stefan Schamm, Simon Schillinger, Florian Schmider, Philipp Schmider,

Cedric Leon Schmider, Mandy Sandra Schondelmaier, Benjamin Robin Schorn, Prisca Schuler, Robin Storz, Maria Elissa Strachinariu, Simon Sum, Marius Vollmer, Kitti Vörös, Jonas Mika Waldenmeyer, Lieza Wegbecher, Lea Luise Toni ­Wurster, Stefanie Zühlke sowie Adina Zwikirs.

