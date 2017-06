Wolfach In guter Erinnerung behalten

Idee mit Fraktion und Gemeinderat besprochen

Die Idee von Steinhauser, den Bundeskanzler nach Wolfach einzuladen, war mit der damaligen CDU-Fraktion in Wolfach und dem Gemeinderat abgestimmt. Alles wurde damals in Bewegung gesetzt und die Vorbereitungen liefen dann auf Hochtouren an. Somit war die Sicherheit für den Bundeskanzler während des kurzen Aufenthalts in Wolfach bestens gewährleistet.

Am späten Besuchsnachmittag landete er mit seinem Sicherheitsstab beim Stadion, wurde dann vom Gastgeber in die Hauptstraße geleitet, von wo aus eine größere Menschenmenge ihn unter Beifall erwartete.

Für einen reibungslosen Ablauf sorgten auch Ordner, die aus CDU-Mitgliedern bestanden. Überhaupt war die ganze CDU Wolfach an dem Tag auf den Beinen und wird ihn auch in Zukunft in guter Erinnerung behalten.

Der Besuch fand im Rahmen der Vorbereitungen der damaligen Bundestagswahlen (25. Januar 1987) statt, um auch in Wolfach die Menschen nicht nur kennen zu lernen, sondern auch zu erfahren, wo ihnen "der Schuh drückt". Nach dem Kurzbesuch soll Kohl wieder zu einer anderen Veranstaltung nach Offenburg gefahren sein.

Weitere Informationen: Prominenter Besucher: Neben Helmut Kohl hat auch der erste deutsche Weltmeistertrainer von 1945, Sepp Herberger, Wolfach besucht. Dem damaligen FC-Vorstand Siegbert Reiser war dies gelungen. Aus dem Vereinsarchiv geht hervor, dass an den Besuch außer Reiser, dem Verhandlungsgenie, niemand geglaubt hatte. Der Macher des Wunders von Bern hinterließ dabei seine Manschettenknöpfe.