Wolfach Im Jacuzzi und Spa bei Kaiserwetter

So demonstrierten die Alden Rungunkeln schon vor dem Lustspiel, wie die Mühle funktioniert und animierten die umstehenden Kinder, sie auszuprobieren. Sie kamen oben durch den Trichter in das "Mahlwerk" hinein und gelangten durch eine Rutsche in Zungenform wieder aus der Mühle heraus.

Die Kirnbacher hatten einen Wagen mit rosafarbener Eselsmilch vorbereitet. Für dieses mobile Beautystudio und das Team von Sandy Sum gab es von den Wolfachern den dreifachen "Narro"-Gruß.

Sehr gelungen war vor allem der Wagen von Jochen Huber und "Jonge". Mit einem Plakat, auf dem chinesische Schriftzeichen zu lesen waren, schritt eine exotisch gekleidete Frau voran, weitere Verwandlungskünstler aus dem Fernen Osten folgten ihr.

Dies war, wie schon beim Umzug in Oberwolfach, eine Anspielung auf den chinesischen Investor, der in Bad Rippoldsau eine leer stehende, in den 70er-Jahren erbaute Kurklinik, in ein Fünf-Sterne-Luxushotel verwandeln will. Die Runderneuerung konnte hinter dem Wagen begutachtet werden. Dort gab es ein asiatisches Haus mit rauchendem Jacuzzi und Massagen auf einer Liege.