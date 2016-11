Wolfach Ideen und Träume sind entstanden

Willisau/Halbmeil . Nach dem herrlichen Frühstück in dem wunderschönen B&B-Hotel in Buckten haben wir uns am Mittwoch, 9. November, auf den Weg in Richtung Kanton Solothurn gemacht.

Der Weg führte über den Hauenstein und wir sind im Schnee mit Schneesturm und Regen, aber auch einigen Sonnenstrahlen nach Olten marschiert. Das Wetter hat sich dann wieder ein wenig aufgehellt und wir sind weiter gewandert nach Aarburg im Kanton Aargau.

Natürlich war die Aufhellung nicht von langer Dauer, es fing wieder zu regnen an. Ein kalter, bissiger Wind wehte uns und unserer Sheperd Hündin Yari um die Ohren. Also sind wir in Aarburg in den Zug gestiegen und ins luzernische Dagmersellen gefahren. Auch die triefend nasse Yari war dankbar für diese Entscheidung, denn sie spürte die vielen Kilometer in den Beinen und trottete nur noch müde und ohne großes Interesse neben uns her.