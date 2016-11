Wolfach Humor und Zufriedenheit waren sein Markenzeichen

Das Wohl seiner Familie und besonders Humor und Zufriedenheit waren ein Markenzeichen von Vitus Kessler. Seine Freundlichkeit und sonniges Gemüt brachten ihm die Wertschätzung vieler Mitmenschen ein. Somit war er in Wolfach kein Unbekannter. Viele erlebten ihn als einen sehr lustigen Mitbürger.

Passives Mitglied war Kessler mehrere Jahre im Männergesangverein Liederkranz Wolfach. Die Kolpingfamilie Wolfach lag ihm am Herzen. So war er im August 1951 mit sieben Gleichgesinnten Wiedergründungsmitglied der Kolpingfamilie nach dem Krieg. Vorübergehend entstand im Hause Bea in der Grabenstraße ein Heim, in dem sich die Kolpingsöhne trafen. Auch war er über zehn Jahre dessen Senior.

Um Vitus Kessler trauern seine Kinder mit Familien, darunter seine Enkelkinder David und Laura. Das Totengebet für den Verstorbenen ist am Donnerstag, 17. November ab 19 Uhr in der St.-Laurentius-Pfarrkirche. Die Trauerfeier beginnt am Freitag, 18. November, um 14.30 Uhr in der Friedhofskapelle Wolfach mit anschließender Urnenbeisetzung. Die Eucharistiefeier für den Verstorbenen ist abends um 19 Uhr in der Pfarrkirche St. Laurentius.