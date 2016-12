Wolfach Heiliger Nikolaus besucht "hungrige Wölfe"

Mit einer Fackelwanderung ging es dank des Schwarzwaldvereins vom Treffpunkt Kurgartenhotel auf bekannten Wegen zum Wolfacher Stadion. Dort hatten fleißige Helfer schon das Feuer geschürt und hielten heiße Würste und Getränke bereit.

Angelockt vom hellen Feuerschein und den Adventsliedern der kleinen Fußballer erschien denn auch bald der heilige Bischof, um sich bei den Minustemperaturen ebenfalls am Feuer zu wärmen. Wer denn die Kinder seien, die da in Scharen um das lodernde Feuer herumstanden, wollte er wissen. Das Stichwort "Hungrige …" erwiderten die Kinder mit einem lautstarken "… Wölfe!", dem Schlachtruf, der quer über alle blau-weißen Jugendmannschaften gilt. "Wie Wölfe seht ihr aber gar nicht aus", so der Bischof. Dann zitierte er aus dem Buch, was ihm von Klaus-Peter Harter und den Trainern zugetragen worden war. Da war von fleißigem Trainingsbesuch ("Über zwanzig Kinder, wie schaffen das eure Trainer bloß?") und tollen Turnierauftritten ("gegen Oberwolfe händ’er au‘ gwonne?") die Rede. Dann hatte der Nikolaus für jeden ein Geschenk parat.