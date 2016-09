Wolfach Hebammennot im Kinzigtal

Wolfach/Offenburg (red/vk). "Die Rahmenbedingungen in Deutschland sind für Hebammen so schlecht, dass sich ein wirtschaftliches Arbeiten kaum mehr umsetzen lässt", sagt "Mother-Hood"-Mitglied Sarah Schulze aus Offenburg. Dadurch müssten immer mehr Hebammen ihre Praxis oder sogar ihren Beruf aufgeben. Mit der Folge, dass eine wohnortnahe Versorgung von Schwangeren nicht mehr gewährleistet werden könne.

Vor allem im ländlichen Raum werde es für Frauen immer schwieriger, eine Hebamme zu finden. Zwischen Alpirsbach, Hornberg, Bad Rippoldsau-Schapbach, Haslach und Steinach gibt es laut Yvonne Bonadio nur noch sieben Hebammen, die sich um die Schwangeren kümmern können. Wer keine Hebamme finde, müsse lange Anfahrtswege wie in die Geburtsklinik nach Offenburg in Kauf nehmen, heißt es in einer Mitteilung von "Mother Hood". "Damit steigt das Risiko bei jeder einzelnen Schwangerschaft", beklagt die Elterninitiative.

Daher sei es "dringend an der Zeit", dass die Politiker im Bund handelten. "Die Bezahlung für Hebammen muss angehoben werden, sodass sich die Berufsausübung lohnt", lautet eine der Forderungen. Auch die Frage der "immens hohen Haftpflichtprämien" müsse langfristig gelöst werden, so die Elterninitiative, die prognostiziert: Geschehe dies nicht, würden die Folgekosten durch schlechte Versorgung für die gesamte Gesellschaft wesentlich höher.