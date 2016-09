Wolfach Hebammen bieten Termine im Ortenau-Klinikum an

Als Leiter des AOK-Kundencenters in Wolfach sei Norbert Limberger von Kunden auf die drängenden Probleme durch die Schließung der Hebammen-Praxis aufmerksam geworden. "Da war es mir wichtig, dass für unsere Kunden schnell eine Lösung gefunden wird", erklärt Limberger. "Die Frauen sollen nicht alleine dastehen."

Limburger hofft auf neue Praxis für Geburtshelfer

So habe er sich auf die Suche nach passenden Räumlichkeiten gemacht und vom Ortenau-Klinikum in Wolfach Unterstützung in dieser Sache bekommen. "Termine werden an der Pforte im Halb-Stunden-Rhythmus vergeben", informiert er. Unabhängig davon, bei welcher Krankenkasse die Frauen versichert sind, könnten sich werdende und junge Mütter bei Fragen auch direkt an die Geschäftsstelle der AOK unter Telefon 07834/83 89 12 wenden.