Wolfach Gremium erteilt grünes Licht

Dietmar Ribar und Thomas Kernler vom Ingenieurbüro Zink erläuterten zunächst das Vorhaben. Demnach soll, wie schon am 16. November beim ersten vorgestellten Entwurf, die Straße "Am Vorstadtberg" endgültig hergestellt werden. Der Weg ist so eng und schlecht befahrbar, dass nun eine Verbesserung der Verkehrssituation erfolgen soll.

Auch der nicht geteerte kleine Wendehammer am oberen Ende der Straße soll vergrößert werden, damit die Mitarbeiter von Abfallsammelfahrzeugen sich künftig nicht weigern, dort ihre Arbeit zu verrichten. Auch soll an den Wendehammer ein Bauplatz angepasst werden. Aus den Stellungnahmen der Anwohner haben Ribar und Kernler diesbezüglich den einhelligen Tenor vernommen, dass sie einen Sammelplatz in der Funkestraße vorzögen und lieber dorthin den Müll einige Meter weiter tragen wollten, als die Straße sanieren zu lassen.

Die beiden Ingenieure verwiesen aber auch darauf, dass das öffentliche Interesse bei dieser Angelegenheit höher als das private einzustufen sei. "Selbst das Wenden für Pkws ist derzeit unmöglich, weil die Straße nie ausgebaut wurde", betonte Ribar. Bislang werde in Rückwärtsfahrt der Weg befahren.